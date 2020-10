‘Tale e Quale Show 10’, a rischio la fase del torneo: ecco perché (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il conduttore di Tale e Quale Show Carlo Conti è risultato positivo al Covid-19 e ad annunciarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram con queste parole: Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico. Sta bene quindi il conduttore che in questo momento si trova a casa sotto controllo medico, seppur asintomatico. Per quanto riguarda Tale e Quale Show, venerdì sarebbe dovuto iniziare il torneo dei campioni – ovvero una sfida tra i primi sei classificati di questa decima edizione più due donne e due uomini della scorsa edizione, ovvero Francesco Monte, Agostino Penna, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi – e stando a quanto riportato dai vari siti ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il conduttore di Tale eCarlo Conti è risultato positivo al Covid-19 e ad annunciarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram con queste parole: Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico. Sta bene quindi il conduttore che in questo momento si trova a casa sotto controllo medico, seppur asintomatico. Per quanto riguarda Tale e, venerdì sarebbe dovuto iniziare ildei campioni – ovvero una sfida tra i primi sei classificati di questa decima edizione più due donne e due uomini della scorsa edizione, ovvero Francesco Monte, Agostino Penna, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi – e stando a quanto riportato dai vari siti ...

Corriere : Carlo Conti è positivo al Covid: condurrà «Tale e quale» da casa - taleequaleshow : ?? Vince la decima edizione di TALE E QUALE SHOW #Pago ?? #taleequaleshow - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: Mi avete segnalato un articolo apparso su Scenari Economici, articolo che non è altro che la ripresa tale e quale di u… - rossi_anton78 : RT @stop_fake_news_: Mi avete segnalato un articolo apparso su Scenari Economici, articolo che non è altro che la ripresa tale e quale di u… - CambiamentoDel : RT @stop_fake_news_: Mi avete segnalato un articolo apparso su Scenari Economici, articolo che non è altro che la ripresa tale e quale di u… -

