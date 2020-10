Stop per Alfonso Signorini. Sul GF Vip e il suo conduttore cala la brutta notizia per il pubblico (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Altra novità per il Grande Fratello Vip. Dopo la decisione di allungare il reality fino a febbraio 2021, arriva uno Stop per il programma condotto da Alfonso Signorini. Infatti non ci sarà più il doppio appuntamenti settimanale del venerdì-Il GF Vip andrà in onda solo il lunedì e l’ultima puntata del venerdì sarà quella del 20 novembre. La decisione è stata presa da Mediaset: come riporta Publitalia, il venerdì tornerà la fiction Il Silenzio dell’Acqua 2, che ha tra i protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Addio al serale del venerdì per far spazio alla serie prodotta da Velafilm e RTI con i due noti attori a un anno e mezzo dalla prima edizione. (Continua dopo la foto) Inoltre se tutto procederà secondo i piani, a dicembre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Altra novità per il Grande Fratello Vip. Dopo la decisione di allungare il reality fino a febbraio 2021, arriva unoper il programma condotto da. Infatti non ci sarà più il doppio appuntamenti settimanale del venerdì-Il GF Vip andrà in onda solo il lunedì e l’ultima puntata del venerdì sarà quella del 20 novembre. La decisione è stata presa da Mediaset: come riporta Publitalia, il venerdì tornerà la fiction Il Silenzio dell’Acqua 2, che ha tra i protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Addio al serale del venerdì per far spazio alla serie prodotta da Velafilm e RTI con i due noti attori a un anno e mezzo dalla prima edizione. (Continua dopo la foto) Inoltre se tutto procederà secondo i piani, a dicembre ...

Mov5Stelle : Per aiutare i lavoratori e le famiglie che si trovano di fronte alle conseguenze dello stop ad alcune attività abbi… - Mov5Stelle : Le ulteriori 6 settimane di cassa integrazione Covid-19 che abbiamo inserito nel #decretoRistori andranno a dare so… - msgelmini : Con l’ultimo Dpcm il governo ha chiuso #palestre e #piscine. Un danno enorme per tante società a rischio fallimento… - HassanBassi : RT @RossellaMuroni: Il Senato dice stop a #oliodipalma nell'energia dal 2023. Una buona notizia per l’ambiente per la quale ringrazio @Petr… - sportli26181512 : Si ferma anche il campionato Primavera: stop fino al 24 novembre: Si ferma anche il campionato Primavera: stop fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop per Primo giorno di stop per bar e ristoranti e primi problemi di interpretazione del Dpcm - Confesercenti Versiliatoday.it Scuole calcio, nuova stretta: il Ministero dell'Interno dice stop

Per qualche ora si erano illusi. Poi è arrivata la stretta. Le scuole calcio e gli altri sport di base "di contatto" devono fermarsi. O almeno così vuole il Ministero dell'Interno. Certo il Dpcm di ...

Morto il rapper Kent Won’t Stop per una ferita da arma da fuoco, aveva 25 anni

E' morto ammazzato all'età di soli 25 anni il rapper americano Kent Won't Stop, a causa di una ferita mortale da arma da fuoco.

Per qualche ora si erano illusi. Poi è arrivata la stretta. Le scuole calcio e gli altri sport di base "di contatto" devono fermarsi. O almeno così vuole il Ministero dell'Interno. Certo il Dpcm di ...E' morto ammazzato all'età di soli 25 anni il rapper americano Kent Won't Stop, a causa di una ferita mortale da arma da fuoco.