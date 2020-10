Stefano Bettarini e Dayane Mello | ecco perché si sono lasciati

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)hanno avuto una storia e presto (anche se non è ben chiaro quando) si rincontreranno di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip. Il loro breve flirt, nato in Honduras sul set de L’Isola dei Famosi, risale al 2017 quando lei era una concorrente e lui l’inviato. Eliminata la prima settimana,– una volta tornata in studio – ricevette anche un bel mazzo di fiori da parte dicon tanto di dedica romantica: “Bentornata. Sappi che ricordo l’intensità e la qualità dei nostri momenti.“. Dopo poco però il loro amore è naufragato ed a svelarne i motivi è stato Gabriele Parpiglia sull’ultimo numero di Chi. “...