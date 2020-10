Smart Working, un'opportunità anche di investimento in Borsa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se lo Smart Working diventerà la modalità di lavoro del futuro è lì che vale la pena di investire. Ne sono convinte le maggiori società di trading online che consigliano i titoli di questo settore come i migliori investimenti per i prossimi mesi.La pandemia da Covid19 ha infatti implementato e accelerato un processo che già da tempo si stava realizzando a livello mondiale ovvero quello di decontestualizzare il concetto stesso di lavoro legato alla scrivania e connetterlo al lavoratore con la possibilità che questi operi a distanza, in remoto o comunque svincolato dall'ufficio. II boom del settore dei servizi digitaliUna digitalizzazione del lavoro che ha come conseguenza diretta la necessità di utilizzare nuovi prodotti digitali che permettano lo svolgimento delle proprie mansioni. Dalle app per le ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Se lodiventerà la modalità di lavoro del futuro è lì che vale la pena di investire. Ne sono convinte le maggiori società di trading online che consigliano i titoli di questo settore come i migliori investimenti per i prossimi mesi.La pandemia da Covid19 ha infatti implementato e accelerato un processo che già da tempo si stava realizzando a livello mondiale ovvero quello di decontestualizzare il concetto stesso di lavoro legato alla scrivania e connetterlo al lavoratore con la possibilità che questi operi a distanza, in remoto o comunque svincolato dall'ufficio. II boom del settore dei servizi digitaliUna digitalizzazione del lavoro che ha come conseguenza diretta la necessità di utilizzare nuovi prodotti digitali che permettano lo svolgimento delle proprie mansioni. Dalle app per le ...

