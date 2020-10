Roma, scene di guerriglia a Piazza del Popolo e sul Lungotevere: bombe carta e cassonetti in fiamme (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo Torino, Milano e Napoli, tocca a Roma. Ancora scene di guerriglia, ancora infiltrati. Scontri in Piazza del Popolo tra gruppi di facinorosi e forze di polizia durante la manifestazione delle Partite Iva. Erano in Piazza per protestare contro il nuovo Dpcm. Cariche con gli idranti e devastazioni in Piazzale Flaminio e via Giambattista Vico. cassonetti spaccati e in fiamme. Immagini inaccettabili, individui violenti che hanno rovinato il corteo di chi chiede aiuto. Sul Lungotevere hanno avuto luogo altri scontri. Da Piazza del Popolo verso Prati Le forze dell’ordine hanno disperso e messo in fuga le frange violente dei manifestanti, che allora si sono dirette verso Prati. Il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo Torino, Milano e Napoli, tocca a. Ancoradi, ancora infiltrati. Scontri indeltra gruppi di facinorosi e forze di polizia durante la manifestazione delle Partite Iva. Erano inper protestare contro il nuovo Dpcm. Cariche con gli idranti e devastazioni inle Flaminio e via Giambattista Vico.spaccati e in. Immagini inaccettabili, individui violenti che hanno rovinato il corteo di chi chiede aiuto. Sulhanno avuto luogo altri scontri. Dadelverso Prati Le forze dell’ordine hanno disperso e messo in fuga le frange violente dei manifestanti, che allora si sono dirette verso Prati. Il ...

