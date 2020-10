Roma | Karsdorp | «Contento di essere tornato Friedkin? Bel colloquio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Rick, esterno della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il CSKA Sofia Rick, esterno della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il CSKA Sofia. RITORNO A– «Sonodiqui e far parte di questa squadra. Lo scorso anno sono stato in prestito e sonocon la convinzione di poter giocare e nel pre-campionato ho fatto diverse partite. Ora sto meglio dopo un piccolo infortunio. Sono sicuro di poter far bene». INIZIO SHOCK – «C’è stata una cattiva traduzione. Quando sonoal Feyenoord, stavo facendo la mia prima intervista, evidentemente non ero ...