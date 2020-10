Rocco Siffredi positivo | social scatenati | “Ungheria in quarantena”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)dopo la notizia della positività al Covid die della sua famiglia annunciata da Dagospia. Il pornoattore ora è a Budapest, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui. Lo scorso marzo, in pieno lockdown,aveva esortato i cittadini a proteggersi, rispettando le regole e rimanendo in casa. E, dopo la notizia, su Twitter è tutto un commentare. Se per Badu "al Covid25", un altro utente scrive: "#al tampone. In quarantena fiduciaria l'intera Ungheria" e Marco Noel aggiunge: "Tranquilli, ...