Pierre Galsy confermato in AlphaTauri per il 2021

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)Gasly festeggia la sua prima vittoria a Monza – Photo Credit:mediacorrerà inanche nel. La notizia ufficiale arriva direttamente dal team di Faenza che, nonostante i gossip dell’ultimo periodo, hail pilota francese reduce da un’ottima stagione. Il 24enne francese si è unito al team per la prima volta al Gran Premio della Malesia 2017, prima di passare alla Red Bull Racing per la stagione 2019. Dopo essere tornato alla Scuderiaa metà del 2019,ha dimostrato le sue capacità più e più volte, qualificandosi e finendo costantemente tra i primi 10.Gasly ...

Pierre Gasly

La posizione del francese non era in bilico, adesso c'è la conferma di un rinnovo di un anno. Si attende per scoprire il nome del secondo pilota, Marko dà appuntamento in Bahrain ...AlphaTauri e Pierre Gasly insieme anche nel 2021. Il pilota francese ha infatti raggiunto un accordo con la famiglia Red Bull, e per la prossima stagione sarà quindi alla guida della Scuderia di ...