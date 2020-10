Parma, poliziotto dà un calcio in testa a un manifestante bloccato a terra (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il video è inequivocabile: a Parma, al termine di una manifestazione a Piazza Garibaldi contro le misure di contenimento del nuovo Dpcm cui hanno partecipato un migliaio di persone, due agenti in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il video è inequivocabile: a, al termine di una manifestazione a Piazza Garibaldi contro le misure di contenimento del nuovo Dpcm cui hanno partecipato un migliaio di persone, due agenti in ...

La Questura di Parma ha già annunciato che "sono stati già avviati opportuni accertamenti. Il dipendente autore delle condotte è stato compiutamente identificato ...

La questura di Parma comunica che, in riferimento ad alcune immagini postate sui social, relative ad un episodio accaduto martedì sera in piazza Garibaldi, "sono stati già avviati opportuni ...

