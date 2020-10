"Osservatori Juve in Svezia per Johannesson: sarà asta tra le big" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) STOCCOLMA, Svezia, - Mancano poche ore alla sfida di stasera al Barcellona di Messi all'Allianz Stadium, ma la Juve continua a guardare al futuro e a pianificare i prossimi colpi di calciomercato. Nel ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) STOCCOLMA,, - Mancano poche ore alla sfida di stasera al Barcellona di Messi all'Allianz Stadium, ma lacontinua a guardare al futuro e a pianificare i prossimi colpi di calciomercato. Nel ...

sportli26181512 : 'Osservatori Juve in Svezia per Johannesson: sarà asta tra le big': Secondo quanto riportato dal portale Aftonblade… - paolograzzano : @juventusfc @officialpes ma con tutti i giocatori che militano in promozione è impossibile che non ci sia uno migli… - freedom_4_world : @MomblanOfficial @romeoagresti Per piacere, segnalate RAYAN CHERCHI del Lione agli osservatori juve. È un craque - ShootersykEku : Ahahahahah #Pjanic è stato sempre un bidone,con lui e #Khrdira la #Juve di #Allegri giocava in 9...Pagano mln ad os… -

Ultime Notizie dalla rete : Osservatori Juve "Osservatori Juve in Svezia per Johannesson: sarà asta tra le big" Corriere dello Sport Aftonbladet: "Juve su Johannesson, osservatori in Svezia"

Un talento islandese che sta attirando le attenzioni delle big d'Europa e che, come spiegato dal quotidiano Aftonbladet, ha già portato osservatori di Juventus, Manchester United e Liverpool a seguire ...

"Osservatori Juve in Svezia per Johannesson: sarà asta tra le big"

Secondo quanto riportato dal portale Aftonbladet, il club bianconero è in corsa con Manchester United e Liverpool per il 17enne islandese del Norkkoeping ...

Un talento islandese che sta attirando le attenzioni delle big d'Europa e che, come spiegato dal quotidiano Aftonbladet, ha già portato osservatori di Juventus, Manchester United e Liverpool a seguire ...Secondo quanto riportato dal portale Aftonbladet, il club bianconero è in corsa con Manchester United e Liverpool per il 17enne islandese del Norkkoeping ...