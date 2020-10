Napoli, negativi tutti i tamponi: Elmas e Zielinski nuovamente in gruppo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra“. Con questo tweet il Napoli ha voluto comunicare la guarigione dei centrocampisti Eljif Elmas e Piotr Zielinski, che ieri martedì 27 ottobre sono tornati ad allenarsi con i compagni. I due erano risultati positivi al Covid-19 prima della gara dell’Allianz Stadium contro la Juventus, ma ora stanno bene e sono nuovamente in campo. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “al Covid-19 ieffettuati ieri mattina ai componenti delsquadra“. Con questo tweet ilha voluto comunicare la guarigione dei centrocampisti Eljife Piotr, che ieri martedì 27 ottobre sono tornati ad allenarsi con i compagni. I due erano risultati positivi al Covid-19 prima della gara dell’Allianz Stadium contro la Juventus, ma ora stanno bene e sonoin campo.

repubblica : La chat degli infermieri: “All'Ospedale del mare positivi e negativi nella stessa stanza” - sportface2016 : #Napoli, negativi tutti i tamponi: #Elmas e #Zielinski nuovamente in gruppo - nunziarusso4 : Ma l’ ospedale del mare non era per soli Covid? La chat degli infermieri: “All'Ospedale del mare positivi e negat… - napolista : Il #Napoli: tutti negativi i #tamponi della squadra di Gattuso Il club lo annuncia su Twitter. Si tratta dei test e… - Torrenapoli1 : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Ssc Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri mattina -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli negativi Napoli, tamponi tutti negativi: la squadra parte per la Spagna Il Mattino Napoli, negativi tutti i tamponi: Elmas e Zielinski nuovamente in gruppo

Parma-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020/2021 ...

Napoli, tamponi tutti negativi: la squadra parte per la Spagna

Ancora un ciclo di tamponi tutti negativi per il Napoli di Gennaro Gattuso, come annunciato dal club attraverso i propri canali ufficiali: «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ...

Parma-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming terzo turno Coppa Italia 2020/2021 ...Ancora un ciclo di tamponi tutti negativi per il Napoli di Gennaro Gattuso, come annunciato dal club attraverso i propri canali ufficiali: «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ...