MMI SpA lancia una tecnologia rivoluzionaria | innovando la microchirurgia robotica con strumenti articolati più piccoli al mondo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Primi interventi eseguiti con il sistema robotico chirurgico Symani ® CALCI, 28 ottobre 2020 /PRNewswire/MMI SpA, azienda italiana dedicata al miglioramento degli esiti clinici per i pazienti sottoposti a, ha annunciato oggi il marchio CE, il lancio e il primo caso umano eseguito, in Europa, con il suo sistema robotico chirurgico Symani® per procedure microchirurgiche aperte. I primi quattro interventi chirurgici robotici sono stati eseguiti con successo a Firenze, in Italia, comprese tre complesse ricostruzioni post-traumatiche degli arti inferiori e una ricostruzione post-oncologica della faringe. "C'è una chiara richiesta diinper poter superare i limiti della mano umana. Abbiamo fondato MMI per sviluppare un sistema robotico progettato per e con ...