Melissa Satta e Boateng si sono lasciati: lei non va in tribuna e lui… (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng questa volta è davvero finita. Le prime indiscrezioni sono arrivate dalla rivista Chi, che già durante i mesi estivi ha precorso i tempi preannunciando i primi segnali di un nuovo allontanamento fra i due. Il tentativo per la coppia di dare una seconda chance al proprio matrimonio dopo la prima crisi avvenuta nel 2018 sarebbe quindi fallito. Circa due anni fa, infatti, Satta e il calciatore ghanese avevano affrontato un periodo delicato del loro rapporto, arrivando a separarsi. Sembrava allora che ogni probabilità di un ritorno di fiamma fra i due fosse lontana. Inaspettatamente, però, si erano decisi a riprovarci tornando insieme. In seguito, circa un anno più tardi, l'ex velina ha raccontato tutto ai microfoni di ...

