LIVE Sinner-Ruud 3-4, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tre palle break non sfruttate dall’azzurro nel settimo game (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Ruud, di nuovo schema servizio-dritto-smash. 40-40 Gran Sinner in questo scambio! Con il dritto spinge lontano Ruud, poi lo sposta e infine trova il vincente! 40-30 Secondo doppio fallo di Ruud. 40-15 Appena largo il dritto incrociato stretto di Sinner. 30-15 Seconda esterna, dritto e smash di Ruud. 15-15 Risposta di dritto appena lunga di Sinner, con Ruud che aveva rischiato la seconda. 0-15 Per la prima volta, con un bel punto, Sinner inizia in vantaggio un game di servizio di Ruud. 4-4 Sinner si toglie subito dai guai con un altro dritto vincente a Ruud lontano tre metri (almeno) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, di nuovo schema servizio-dritto-smash. 40-40 Granin questo scambio! Con il dritto spinge lontano, poi lo sposta e infine trova il vincente! 40-30 Secondo doppio fallo di. 40-15 Appena largo il dritto incrociato stretto di. 30-15 Seconda esterna, dritto e smash di. 15-15 Risposta di dritto appena lunga di, conche aveva rischiato la seconda. 0-15 Per la prima volta, con un bel punto,inizia in vantaggio undi servizio di. 4-4si toglie subito dai guai con un altro dritto vincente alontano tre metri (almeno) ...

