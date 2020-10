L’arbitro norvegese Hagen fa coming out | “Sono gay e renderlo pubblico è positivo”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tom Haraldè un arbitro di calcio, ha 42 anni ed è stato internazionale. In un’intervista rilasciata al quotidiano Glamdalen, ha rivelato la sua omosessualità. È giunto il momento di dire che sono gay. Sono certo che da questo deriveranno solo cose positive, per me è sempre stata una parte del tutto naturale della vita. Sono sorpreso dalla valanga di messaggi (di sostegno, ndr), sono stato sommerso., pochi giorni prima, ha diretto una partita in cui un calciatore ha dato del “finocchio” all’avversario. È il massimo dell’ironia che l’abbia arbitrata io. Può succedere nel calcio, ma bisogna porre fine a tutto questo. L'articolo L’arbitrofaout: ...