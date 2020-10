Infortunio Van Dijk, Pickford assume guardie del corpo dopo numerose minacce di morte (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continua a far discutere l’intervento del portiere dell’Everton Jordan Pickford che ha causato il brutto Infortunio del centrale difensivo del Liverpool, Virgil Van Dijk. Nei giorni successivi all’infuocato derby tra Everton e Liverpool il portiere dei Toffees ha ricevuto numerose minacce di morte venendo accusato di aver fatto del male intenzionalmente a Van Dijk. E in una situazione caotica e di continuo attacco, secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘Daily Mail’, Pickford avrebbe deciso di assumere delle guardie del corpo per proteggere se stesso e la sua famiglia. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Continua a far discutere l’intervento del portiere dell’Everton Jordanche ha causato il bruttodel centrale difensivo del Liverpool, Virgil Van. Nei giorni successivi all’infuocato derby tra Everton e Liverpool il portiere dei Toffees ha ricevutodivenendo accusato di aver fatto del male intenzionalmente a Van. E in una situazione caotica e di continuo attacco, secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘Daily Mail’,avrebbe deciso dire delledelper proteggere se stesso e la sua famiglia.

sportface2016 : Infortunio #VanDijk | #Pickford assume guardie del corpo dopo le numerose minacce di morte #EVELIV - ItaSportPress : Pickford corre ai ripari: assume guardie del corpo dopo minacce per aver causato infortunio a Van Dijk -… - sportli26181512 : Pickford, minacce di morte per l’intervento su Van Dijk: Il portiere dell'Everton è stato protagonista dello scontr… - contromesso : @capitanfooturo Dall infortunio di Van Basten. - arvnold : GODEVANO PER L’INFORTUNIO DI VAN DIJK TUTTO NEL CULOOOOOOOOOOOOOOO ?????????????????????????? -