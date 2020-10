Infortunio Riviere | Crotone in ansia | ecco il responso degli esami

Leggi su giornal

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)inper l’occorso ad Emmanuel: il giocatore si è fermato in allenamento negli scorsi giorni ed è stato sottoposto adstrumentali, che in effetti hanno evidenziato una lesione muscolare. Il giocatore non è stato convocato per la gara di oggi in Coppa Italia contro la SPAL – in corso in questo momento – e con ogni probabilità salterà la partita contro l’Atalanta del prossimo turno di campionato. Stroppa (nella foto, ndr) dovrà fare a meno dialmeno per una decina di giorni: l’attaccante francese ex Monaco e Cosenza ha riportato una una lesione di primo grado del retto femorale della coscia destra che lo obbligherà a fermarsi e a star fuori per un periodo medio di ...