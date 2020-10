Galli in collegamento a Fuori dal coro: “Sto rivedendo i morti” (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Massimo Galli torna sull’epidemia che sta duramente colpendo il nostro paese. Lo fa a modo suo ribadendo quelle che sono le sue convinzioni sin dall’inizio. La situazione è tragica. Massimo Galli (Facebook)Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano è tornato ancora una volta sulla questione dei contagi che tristemente risalgono, ed ancora una volta punge su quello che non è stato fatto dal Governo, sulle misure adottate e su quello che si potrebbe eventualmente e doverosamente fare davanti a certi dati che mettono davvero spavento, e che non lasciano presagire niente di buono. Galli ce l’ha con il Governo, colpevole di non aver realmente inteso la gravità della situazione, e ce l’ha anche con ... Leggi su chenews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Massimotorna sull’epidemia che sta duramente colpendo il nostro paese. Lo fa a modo suo ribadendo quelle che sono le sue convinzioni sin dall’inizio. La situazione è tragica. Massimo(Facebook)Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano è tornato ancora una volta sulla questione dei contagi che tristemente risalgono, ed ancora una volta punge su quello che non è stato fatto dal Governo, sulle misure adottate e su quello che si potrebbe eventualmente e doverosamente fare davanti a certi dati che mettono davvero spavento, e che non lasciano presagire niente di buono.ce l’ha con il Governo, colpevole di non aver realmente inteso la gravità della situazione, e ce l’ha anche con ...

Detto_il_Grime : C’è sempre un momento preciso fra la domanda del presentatore, la risposta del Prof. Galli e il suo silenzio su que… - MaryamSenada : Il primo ospite in collegamento era Massimo Galli, che ha nuovamente invocato misure più restrittive e tratteggiato… - Tristan_rot : @Teleradiostereo @mixcloud Salutare Austini per la negazionista del Covid Gismondo, avversaria del prof. Galli che… - dargento24 : @PiazzapulitaLA7 @CarloCalenda La fornero c' è ? Monti ?? Bersani ? Pregliasco? ?? Galli ??? Renzi ? Concita la giurn… - SimoAmbrosetti : @lorepregliasco Qualcuno ha avvisato Galli in collegamento televisivo? -