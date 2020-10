Fca | vola a 1 | 2 mld utile netto trimestre grazie agli Usa

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 28 OTT - Risultati record per Fca nel terzo2020alle performance in Nord America.l', pari a 1,2 miliardi di euro, in crescita del 773%. L'...

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Risultati record per Fca nel terzo trimestre 2020 grazie alle performance in Nord America. Vola l'utile netto, pari a 1,2 miliardi di euro, in crescita del 773%. L'utile ...Risultati record per Fca nel terzo trimestre 2020 grazie alle performance in Nord America. Vola l'utile netto, pari a 1,2 miliardi di euro, in crescita del 773%. L'utile netto adjusted è di 1,5 miliar ...