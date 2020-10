Crolla palazzina a Napoli | si scava alla ricerca di dispersi

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unaabitata da senza fissa dimora èta ain via Innominata, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Le prime segnalazionicentrale operativa dei vigili del fuoco sono arrivate poco dopo le 14.30 di oggi. Sul posto più squadre dei pompieri. Ricerche in corso per accertare la presenza di persone all’interno della struttura. seguono aggiornamenti: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una palazzina di 2-3 piani è crollata a Napoli in via Innominata. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, che sono già sul posto con squadre Usar e ...Una palazzina di 2-3 piani è crollata a Napoli in via Innominata. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, che sono già sul posto con squadre Usar e ...