Covid a Varese quasi 2mila contagi: 1.902 positivi in un giorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - Sono 7.558 i contagi accertati oggi in Lombardia, di cui 229 'debolmente positivi' e 36 a seguito di test sierologico, , a fronte di 41.260 tamponi processati. Si tratta del ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ottobre 2020 - Sono 7.558 iaccertati oggi in Lombardia, di cui 229 'debolmente' e 36 a seguito di test sierologico, , a fronte di 41.260 tamponi processati. Si tratta del ...

alcinx : RT @qn_giorno: #Covid a #Varese quasi 2mila contagi: 1.902 positivi in un giorno - qn_giorno : #Covid a #Varese quasi 2mila contagi: 1.902 positivi in un giorno - annamariamoscar : Covid-19: hai la febbre o sei stato in contatto con un positivo? Il vademecum semplice, semplice di una dottoressa… - bloggarmando : RT @tilonews: #Bollettino #Coronavirus | Tutti i #dati di #oggi #28ottobre da @RegLombardia per #provincia. #Milano #Bergamo #Brescia #Mon… - Freddy_Ray : @RegLombardia Varese fa paura.. ormai chiunque qua conosce qualcuno che ha o ha avuto il covid.. (anche il sottoscr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Varese Coronavirus: i nuovi positivi sono 1.902 nel Varesotto, 7.559 in Lombardia e 47 morti varesenews.it Covid, 1900 contagi in provincia di Varese. Monti: “Non è uno tsunami. Siamo pronti”

MILANO - Boom di nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Varese: sono stati 1.902, sui 7.558 accertati in tutta la Lombardia, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Emergono su 41.260 ...

Commercianti di nuovo in piazza Monte Grappa: «Chiediamo solo di lavorare»

VARESE – C’erano i gestori dei bar, i ristoratori e chi manda avanti una pizzeria. Ma anche tutti gli altri commercianti, poiché i primi a sentire la “bordata” della seconda ondata del Covid è proprio ...

MILANO - Boom di nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Varese: sono stati 1.902, sui 7.558 accertati in tutta la Lombardia, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Emergono su 41.260 ...VARESE – C’erano i gestori dei bar, i ristoratori e chi manda avanti una pizzeria. Ma anche tutti gli altri commercianti, poiché i primi a sentire la “bordata” della seconda ondata del Covid è proprio ...