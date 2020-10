Ci sarà un nuovo lockdown in Francia? Stasera l’annuncio di Macron (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Europa il virus continua a diffondersi e secondo l’Oms le misure attuate non bastano più per contenere la pandemia. Sempre secondo l’organizzazione della Salute vi è un aumento del 40% delle vittime. I paesi più colpiti restano la Francia, la Spagna e la Germania. Francia, Stasera diretta di Macron Stasera intorno alle 20 interverrà il presidente Macron per fare il punto della situazione. Secondo quanto affermano i media locali la Francia potrebbe essere il primo paese a tornare in lockdown dopo il coprifuoco attuato due settimane fa. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin ha parlato di misure difficili ma non ha specificato oltre. Forse si avrà un confinamento nazionale a partire dalla ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Europa il virus continua a diffondersi e secondo l’Oms le misure attuate non bastano più per contenere la pandemia. Sempre secondo l’organizzazione della Salute vi è un aumento del 40% delle vittime. I paesi più colpiti restano la, la Spagna e la Germania.diretta diintorno alle 20 interverrà il presidenteper fare il punto della situazione. Secondo quanto affermano i media locali lapotrebbe essere il primo paese a tornare indopo il coprifuoco attuato due settimane fa. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin ha parlato di misure difficili ma non ha specificato oltre. Forse si avrà un confinamento nazionale a partire dalla ...

