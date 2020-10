Carlo Alvino, attacco a Paratici: “Piccoli Moggi crescono!” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Carlo Alvino attacca Paratici Carlo Alvino, nel corso della diretta di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo parere sul ds della Juventus Fabio … L'articolo Carlo Alvino, attacco a Paratici: “Piccoli Moggi crescono!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 ottobre 2020)attacca, nel corso della diretta di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo parere sul ds della Juventus Fabio … L'articolo: “Piccolicrescono!” proviene da ForzAzzurri.net.

ilnapolionline : Carlo Alvino: 'Il Napoli si allenerà domani al San Paolo e poi partenza per la Spagna' - - Antonkap : @Augusto98924459 @CaveloX9 Come fa Carlo Alvino ad essere iscritto all'Ordine? - Felix62885780 : @Maccubre @Carloalvino Sei un po' frustato per venire a commentare su Carlo Alvino eh - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Alvino polemico: “Forse, dopo la censura, ci mostreranno il rigore chie… - fraaan__tweet : @sscnapoli Carlo Alvino non ne azzecca mezza mammamia -