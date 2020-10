Canada | banca centrale lascia tassi invariati

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Bank ofha confermato il costo del denaro, per la quarta volta consecutiva. Idi interesse di riferimento restano quindi allo 0,25%, in linea con le stime degli analisti.

(Teleborsa) - La Bank of Canada ha confermato il costo del denaro, per la quarta volta consecutiva. I tassi di interesse di riferimento restano quindi allo 0,25%, in linea con le stime degli analisti.La banca centrale canadese oggi ha annunciato di aver ribadito il tasso di interesse di riferimento allo 0,25%. La decisione, come è possibile vedere sul nostro Calendario Economico, è in linea con le ...