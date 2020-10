Calabrese: Giro fa finta di non vedere pullman turistici (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro Calabrese, su Facebook: “Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, la spara grossa. A Roma i bus turistici li abbiamo utilizzati sin da maggio, all’inizio della riapertura delle varie attivita’. Li abbiamo messi in strada con le linee S, per potenziare le metro.” “Fa finta di non averli visti. Roma si e’ mossa sin da subito. E stiamo continuando a farlo. Utilizzeremo i bus turistici su tutte le corse delle linee Atac a minore frequentazione, consentendo quindi di impiegare questi mezzi a sostegno dei servizi integrativi, dove la domanda e’ maggiore”. “Se ci fosse stato lei al posto della Raggi forse Atac sarebbe gia’ fallita. Grazie alla nostra sindaca ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro, su Facebook: “Il senatore di Forza Italia, Francesco, la spara grossa. A Roma i busli abbiamo utilizzati sin da maggio, all’inizio della riapertura delle varie attivita’. Li abbiamo messi in strada con le linee S, per potenziare le metro.” “Fadi non averli visti. Roma si e’ mossa sin da subito. E stiamo continuando a farlo. Utilizzeremo i bussu tutte le corse delle linee Atac a minore frequentazione, consentendo quindi di impiegare questi mezzi a sostegno dei servizi integrativi, dove la domanda e’ maggiore”. “Se ci fosse stato lei al posto della Raggi forse Atac sarebbe gia’ fallita. Grazie alla nostra sindaca ...

Dal calcio alla cucina per conquistare la storica qualificazione alla finale mondiale del Bocuse d’Or, che si terrà a Lione (Francia) i prossimi 1 e 2 ...

Diciamolo pure, l’edizione 103, per tutto quello che è successo e succede, purtroppo, ancora nel nostro Paese e nel mondo, del Giro d’Italia, conclusosi domenica 25 ottobre in piazza Duomo a Milano, è ...

