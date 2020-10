"Bugie enormi, colpita la dignità": Federica Sciarelli, uno sfogo brutale a Chi l'ha visto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Federica Sciarelli è una furia a Chi l'ha visto. ”Bugie enormi e credibili, feriscono nei sentimenti...”, dice la storica conduttrice del programma di Rai3 che difende da sempre tutte le persone ferite dalle truffe romantiche. “Questi soggetti sono persone che riescono a ferirti nei sentimenti e nel portafogli”, racconta. “Sono truffe tremende perché ti colpiscono nella dignità e nell'orgoglio. Soprattutto le donne, sono le prede più a rischio, anche se gli uomini non mancano”, continua la Sciarelli. La Sciarelli, qualche tempo fa, si era presentata con a Chi l'ha visto con un enorme ematoma sul viso. Una doccia gelata per tutti, si è pensato al peggio. Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020)è una furia a Chi l'ha. ”e credibili, feriscono nei sentimenti...”, dice la storica conduttrice del programma di Rai3 che difende da sempre tutte le persone ferite dalle truffe romantiche. “Questi soggetti sono persone che riescono a ferirti nei sentimenti e nel portafogli”, racconta. “Sono truffe tremende perché ti colpiscono nella; e nell'orgoglio. Soprattutto le donne, sono le prede più a rischio, anche se gli uomini non mancano”, continua la. La, qualche tempo fa, si era presentata con a Chi l'hacon un enorme ematoma sul viso. Una doccia gelata per tutti, si è pensato al peggio. Poi ...

MilanPrincipe : Ormai è guerra, intestina. PD si frantuma. Le bugie che hanno detto sono talmente enormi che non tengono più crolla… - mtracca : @stefaniami Così ho scritto a Toti: Ho sempre riconosciuto che ha lavorato bene per la sua regione. Ha avuto moment… - mtracca : @GiovanniToti Ho sempre riconosciuto che ha lavorato bene per la sua regione. Ha avuto momenti difficili sopratutto… - mariocond1 : @ticinonews Siete dei giornalai di bassa lega capaci di enormi bugie solo per la gloria ?? -