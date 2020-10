Amore e morte nella Malanotte

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’orrore dei cadaveri travolti dalle acque e dal fango, il raggio di luce e speranza del ritrovamento del piccolo Mario Caputo. Di Olga Chieffi “…. Bisogna anche essere stati accanto ad agonizzanti, bisogna essere rimasti seduti vicino ai mortistanza con la finestra aperta e i rumori intermittenti. E non basta ancora avere dei ricordi. Bisogna saperli dimenticare, quando sono troppi, e avere la grande pazienza di attendere che ritornino. Perchè i ricordi in sé ancora non sono…” (Rainer Maria Rilke). La tragedia di quei giorni mi venne raccontata da mio padre e da mia nonna. Il ricordo di mio padre Berardino era legato allo scroscio della pioggia, un rumore di fondo che sembrava non cessare mai, illimitato, continuo, inalterabile. Un rumore metafisico, che per usare le parole di Michel Serres, si ...