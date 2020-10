AMD acquisisce la rivale Xilinx per 35 miliardi di dollari (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AMD ha recentemente annunciato di aver acquisito Xilinx, un produttore di chip suo rivale per l'incredibile cifra di 35 miliardi di dollari. Questo annuncio praticamente arriva a ridosso dell'evento di AMD in cui verranno svelate le nuove GPU Big Navi nella giornata di oggi.Attraverso una dichiarazione, AMD e Xilinx affermano che questa mossa costituisce "la principale azienda di elaborazione ad alte prestazioni del settore", sebbene l'accordo sia ancora in attesa di approvazione normativa. Il Wall Street Journal osserva che questo avviene nel mezzo di una serie di importanti transazioni nel settore dei chip, con Nvidia che di recente ha acquisito Arm Holdings per $ 40 miliardi. L'acquisizione di Xilinx segna la tappa successiva nel nostro viaggio per affermare AMD come ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AMD ha recentemente annunciato di aver acquisito, un produttore di chip suoper l'incredibile cifra di 35di. Questo annuncio praticamente arriva a ridosso dell'evento di AMD in cui verranno svelate le nuove GPU Big Navi nella giornata di oggi.Attraverso una dichiarazione, AMD eaffermano che questa mossa costituisce "la principale azienda di elaborazione ad alte prestazioni del settore", sebbene l'accordo sia ancora in attesa di approvazione normativa. Il Wall Street Journal osserva che questo avviene nel mezzo di una serie di importanti transazioni nel settore dei chip, con Nvidia che di recente ha acquisito Arm Holdings per $ 40. L'acquisizione disegna la tappa successiva nel nostro viaggio per affermare AMD come ...

