Walter Wallace, un altro afroamericano ucciso dalla polizia: in un video la dinamica della sparatoria. Oltre 10 colpi, poi le urla dei passanti (Di martedì 27 ottobre 2020) Un breve video in cui si vede un ragazzo camminare attorno ad alcune auto parcheggiate, poi attraversare la strada, probabilmente come molti testimoni hanno detto, armato di coltello, quindi spunta una donna che tenta di intervenire per aiutarlo, mentre due agenti gli puntano contro la pistola. Il ragazzo prova poi avvicinarsi ai poliziotti, loro arretrano e esplodono diversi colpi, sicuramente più di 10. È quanto si vede nel video che mostra la dinamica dell’uccisione dell’afroamericano Walter Wallace, l’ennesimo ucciso negli Stati Uniti dalla polizia. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di lunedì, a Philadelphia, e ha già provocato diverse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Un brevein cui si vede un ragazzo camminare attorno ad alcune auto parcheggiate, poi attraversare la strada, probabilmente come molti testimoni hanno detto, armato di coltello, quindi spunta una donna che tenta di intervenire per aiutarlo, mentre due agenti gli puntano contro la pistola. Il ragazzo prova poi avvicinarsi ai poliziotti, loro arretrano e esplodono diversi, sicuramente più di 10. È quanto si vede nelche mostra ladell’uccisione dell’, l’ennesimonegli Stati Uniti. Laè avvenuta nel pomeriggio di lunedì, a Philadelphia, e ha già provocato diverse ...

