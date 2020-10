Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 27 OTTOBREORE 18:05 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE RESTANO LE CODE TRA VIA LAURENTINA ED APRILIA VERSO LATINA CI SPOSTIAMO ASUL RACCORDO IN ESTERNA DOVE ANCHE QUI E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN GALLERIA APPIA, RESTANO CODE TRA VIA DEL MARE E ARDEATINA IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA CAUSA QUESTA DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DASULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TRAVERSA DEL GRILLO SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA ...