Un ristoratore: lavorare fino alle 18 è inutile, piuttosto chiudo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “chiudo per il momento, almeno avro’ buone possibilita’ di riaprire”. Andrea Ianne, 37 anni, titolare del Core Bistrot in via delle Palme, nel quartiere Centocelle a Roma, racconta la sua storia e offre uno spaccato sul difficile momento di ristoratori ed esercenti costretti a fare i conti con la nuova stretta del Governo, che ha imposto ai locali la chiusura alle ore 18. Abitante di Centocelle, Andrea e’ stato tra i primi a scommettere sulla zona, aprendo un locale li’ dove un tempo c’era un bisca. “Tanti locali aprono proprio alle 18. Noi a quell’ora iniziamo a vedere persone. Quindi lavorare a queste condizioni servirebbe non a sopravvivere, ma ad affondare”. Eppure la sua attivita’ conta diversi coperti e un ampio spazio esterno, ma ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “per il momento, almeno avro’ buone possibilita’ di riaprire”. Andrea Ianne, 37 anni, titolare del Core Bistrot in via delle Palme, nel quartiere Centocelle a Roma, racconta la sua storia e offre uno spaccato sul difficile momento di ristoratori ed esercenti costretti a fare i conti con la nuova stretta del Governo, che ha imposto ai locali la chiusuraore 18. Abitante di Centocelle, Andrea e’ stato tra i primi a scommettere sulla zona, aprendo un locale li’ dove un tempo c’era un bisca. “Tanti locali aprono proprio18. Noi a quell’ora iniziamo a vedere persone. Quindia queste condizioni servirebbe non a sopravvivere, ma ad affondare”. Eppure la sua attivita’ conta diversi coperti e un ampio spazio esterno, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : ristoratore lavorare Un ristoratore: lavorare fino alle 18 è inutile, piuttosto chiudo RomaDailyNews Ristoratori sul piede di guerra. "Chiudere alle 18 è incomprensibile"

Grosseto, 27 ottobre 2020 - Dai grandi chef ospiti fissi nelle trasmissioni nazionali dedicate alla cucina, ai ristoratori più quotati dell ... "Ormai mi vergogno di lavorare in Italia dove c’è un ...

Ore 18: bar e ristoranti chiudono per decreto "Perché tocca a noi pagare il conto più caro?"

Fausto Bagattini del Kaldis Kaffé è categorico: "Il nuovo decreto ci mette in ginocchio, il nostro ristorante apre alle 18, quindi d’ora in poi è destinato a non lavorare più. Capisco l’emergenza ...

