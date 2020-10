Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)dailynews radiogiornale acraman ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in primo piano notte di guerriglia arresti a Torino e Milano allerta del Viminale le manifestazioni contro i provvedimenti per il contenimento del coronavirus sfociano nella violenza 28 le persone portate in Questura Milano 11 fermi a Torino se la politica si mette a fare gazzarra si arriva una situazione difficilmente gestibile io faccio mio l’appello del presidente Mattarella bisogna evitare di dividersi così il Presidente della Regione emilia-gna Stefano Bonaccini bisogna tenere il dibattito a livello civile aggiunto c’è gente che sta male bisogna aiutarla e non dividersi e va evitato che qualcuno che va al kg la rabbia in maniera il responsabile La Germania ha segnato nuovo vento dei casi di covid ...