Studenti Protestano a Bologna: Vogliamo Andare a Scuola (Di martedì 27 ottobre 2020) Un gruppo di Studenti ha protestato contro la didattica a distanza, sedendosi davanti all’ingresso del Consiglio regionale, a Bologna. “Una volta si manifestava per non Andare a Scuola, oggi lo si fa per andarci…”. Queste le parole del consigliere regionale, che osserva la protesta dei ragazzi, circa dieci. “Siamo coscienti del fatto che le misure … Leggi su youreduaction (Di martedì 27 ottobre 2020) Un gruppo diha protestato contro la didattica a distanza, sedendosi davanti all’ingresso del Consiglio regionale, a. “Una volta si manifestava per non, oggi lo si fa per andarci…”. Queste le parole del consigliere regionale, che osserva la protesta dei ragazzi, circa dieci. “Siamo coscienti del fatto che le misure …

Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - rogar50 : RT @DinamoPress: Studenti e studentesse di #Milano protestano contro la scuola esclusiva. «No a iscrizioni riservate a chi vive in centro»… - DinamoPress : Studenti e studentesse di #Milano protestano contro la scuola esclusiva. «No a iscrizioni riservate a chi vive in c… - FrancisJUnder12 : Il mondo si è proprio capovolto Studenti che protestano contro la DAD e vogliono tornare sui banchi di scuola Mah... - patrizia_silano : RT @Michele02828265: La scuola delle elites. #LiceoMANZONIVERGOGNA Coronavirus a Milano, al liceo Manzoni per il prossimo anno ammesso sol… -