Stefania Orlando eliminata, Zorzi reagisce così (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 sa essere crudele a volte, e ieri ne hanno avuto la completa dimostrazione Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La presentatrice televisiva era tra i concorrenti nominati e a rischio eliminazione, ma Signorini aveva spiegato nella puntata di venerdì come l’eliminazione sarebbe slittata al venerdì successivo, all’oscuro degli inquilini della casa che invece si aspettavano l’eliminazione definitiva. E così, quando il conduttore del GF ha svelato (per finta) che il concorrente eliminato della puntata fosse Stefania Orlando, le telecamere hanno da subito cercato lo sguardo perso di Tommaso, il quale non ha mai nascosto il suo profondo legame affettivo con Stefania instaurato in un mese e mezzo di Grande Fratello. La reazione di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 sa essere crudele a volte, e ieri ne hanno avuto la completa dimostrazione Tommaso. La presentatrice televisiva era tra i concorrenti nominati e a rischio eliminazione, ma Signorini aveva spiegato nella puntata di venerdì come l’eliminazione sarebbe slittata al venerdì successivo, all’oscuro degli inquilini della casa che invece si aspettavano l’eliminazione definitiva. E così, quando il conduttore del GF ha svelato (per finta) che il concorrente eliminato della puntata fosse, le telecamere hanno da subito cercato lo sguardo perso di Tommaso, il quale non ha mai nascosto il suo profondo legame affettivo coninstaurato in un mese e mezzo di Grande Fratello. La reazione di ...

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - valeriarulli_ : RT @darveyfeels_: In un mondo di Elisabetta Gregoraci, siate Stefania Orlando. #GFVIP - BBH_Olympyos : RT @oocgfvip5: La lite tra Matilde Brandi e Stefania Orlando #GFVIP - Antoniopellec13 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “sicuramente non sono venuta qui a fare le torte, non sono venuta qui a fare la lasagna” #GFVIP https://t… - Debina87 : RT @Ginko_21: In un mondo ideale Stefania Orlando vincerebbe il #GFVip con percentuali bulgare -