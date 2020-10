Serena Enardu: a rischio querela anche Zelletta e Oppini (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo averlo lasciato intendere ai suoi follower, Serena Enardu la scorsa settimana ha deciso di denunciare Tommaso Zorzi, “l‘ho fatto perché mi ha insultata“. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne durante un’intervista rilasciata a SuperguidaTv ha puntato il dito anche contro Francesco Oppini e Andrea Zelletta. L’ex di Pago ha poi tirato in ballo le dichiarazioni di Alice Fabbrica sul fidanzato di Natalia Paragoni. “Se non ho querelato Oppini? Io ho depositato il video che vede coinvolti Oppini e Zorzi. Bisogna vedere se ci saranno i presupposti per procedere. In passato chi si è seduto nei salotti televisivi straparlando di me oggi non parla più. Vi siete domandati perché? Semplice. ... Leggi su biccy (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo averlo lasciato intendere ai suoi follower,la scorsa settimana ha deciso di denunciare Tommaso Zorzi, “l‘ho fatto perché mi ha insultata“. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne durante un’intervista rilasciata a SuperguidaTv ha puntato il ditocontro Francescoe Andrea. L’ex di Pago ha poi tirato in ballo le dichiarazioni di Alice Fabbrica sul fidanzato di Natalia Paragoni. “Se non hoto? Io ho depositato il video che vede coinvoltie Zorzi. Bisogna vedere se ci saranno i presupposti per procedere. In passato chi si è seduto nei salotti televisivi straparlando di me oggi non parla più. Vi siete domandati perché? Semplice. ...

