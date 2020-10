PSG | ancora contrasti tra Tuchel e Leonardo | questa volta c’entra Marquinhos

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Non si placano le frizioni tra Thomas Tuchel e Leonardo. In casa PSG, dopo i recenti contrasti tra Tuchel e Leonardo suon di dichiarazioni, sembrava esser arrivata la pace tra l'allenatore e il d.s. parigino ma così non sarebbe. E, secondo quanto riportato da Le Parisien, il nuovo contrasto tra i due riguarderebbe la posizione di Marquinhos. Tuchel continua ad utilizzare il brasiliano come centrocampista centrale, ruolo che secondo Leonardo sarebbe già coperto da Verratti, Gueye e Danilo. Il direttore sportivo vorrebbe che l'ex Roma venisse schierato come difensore centrale visto anche l'addio di Thiago Silva.