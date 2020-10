Pirlo: “Aspettiamo l’esito di Ronaldo. Questa Juve è in costruzione” (Di martedì 27 ottobre 2020) Alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona, il tecnico della Juve ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Andrea Pirlo: “Ronaldo? Dobbiamo aspettare l’esito del tampone che penso arriverà Questa sera. Per adesso è ancora tutto in alto mare poi vedremo. Speriamo di poterlo valutare anche se non è facile dopo 15 giorni di inattività lontano dal campo. Difesa? Chiellini non ci sarà, mentre Bonucci cercheremo di recuperarlo mentre. De Ligt ancora non abbiamo ricevuto ok dall’ortopedico. Il Barcellona è forte e ha grandi campioni, dovremo fare una grande partita. Dybala e Morata si sono comportati bene, peccato che non abbiano trovato il gol. McKennie si sta allenando ma non credo che domani possa ricoprire ruolo di difensore. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona, il tecnico dellaha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Andrea: “? Dobbiamo aspettare l’esito del tampone che penso arriveràsera. Per adesso è ancora tutto in alto mare poi vedremo. Speriamo di poterlo valutare anche se non è facile dopo 15 giorni di inattività lontano dal campo. Difesa? Chiellini non ci sarà, mentre Bonucci cercheremo di recuperarlo mentre. De Ligt ancora non abbiamo ricevuto ok dall’ortopedico. Il Barcellona è forte e ha grandi campioni, dovremo fare una grande partita. Dybala e Morata si sono comportati bene, peccato che non abbiano trovato il gol. McKennie si sta allenando ma non credo che domani possa ricoprire ruolo di difensore. ...

romeoagresti : #Pirlo: “#Ronaldo? Aspettiamo l’esito del tampone. #Chiellini domani non ci sarà. #Bonucci valutiamo. Per #DeLigt n… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official : «Fisicamente e mentalmente @mdeligt_04 è pronto per giocare. Aspettiamo solo l'ok dell'ortopedico» #JuveVerona - forumJuventus : Pirlo pre #JuveVerona: 'Dybala gioca, con Morata può fare grandi cose. De Ligt sta bene, aspettiamo l'ok dell'ortop… - Sicilianodoc7 : RT @romeoagresti: #Pirlo: “#Ronaldo? Aspettiamo l’esito del tampone. #Chiellini domani non ci sarà. #Bonucci valutiamo. Per #DeLigt non è a… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: ? 'Ronaldo? Aspettiamo l'esito del tampone' ? 'Chiellini e de Ligt non ci saranno' ?? 'Per Bonucci valuteremo' Pirlo presen… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “Aspettiamo Odolo - Punto ea capo, Rinascita in musica a Odolo Valle Sabbia News