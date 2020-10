Nel Lazio sono 26.142 gli attualmente positivi, di cui 166 in terapia intensiva (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – sono 26.142 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 24.344 sono in isolamento domiciliare, 1.632 sono ricoverati non in terapia intensiva, 166 sono ricoverati in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri), 1.139 sono deceduti e 10.648 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma –26.142 i casial Covid-19 nel. Di questi, 24.344in isolamento domiciliare, 1.632ricoverati non in, 166ricoverati in(+8 rispetto a ieri), 1.139deceduti e 10.648guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

OfficialASRoma : ??? Il 27 ottobre di 18 anni fa, Marco Delvecchio segnava l'ultimo dei suoi 9 gol alla Lazio ???? ??… - repubblica : Tamponi molecolari nel Lazio, anche il Tar dalla parte dei privati: 'Li facciano, c'è libertà di scelta e quei test… - Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - luc_sca : RT @Giandom84354994: @Stellix82 Peggio. Obbligo all'aperto. In ER non siamo in Campania o nel Lazio. Hanno omesso una parte che non tirava… - mASsimoR1927 : RT @OfficialASRoma: ??? Il 27 ottobre di 18 anni fa, Marco Delvecchio segnava l'ultimo dei suoi 9 gol alla Lazio ???? ?? -