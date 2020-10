Milan-Roma, gol e spettacolo: Fonseca acciuffa Pioli (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Milan fallisce la fuga, ma è solo un inciampo in un percorso finora perfetto. E va bene così, anche perché di fronte c’era una Roma in salute, reduce da due vittorie convincenti. La squadra giallorossa può sorridere del pareggio conquistato, perché la banda Pioli aveva preso il largo con due gol di scarto. Dzeko e compagni sono stati i primi a fermare il Milan, che continua comunque la sua striscia di risultati utili consecutivi che arriva a 22. Non perde più l’allenatore rossonero, anche se con la Roma stava già assaporando un’altra vittoria. Alla fine la partita è rimasta inchiodata sul 3-3. Gol e spettacolo tra due squadre in salute. “Errori arbitrali? Tutti sbagliamo” E a rendere ancora ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilfallisce la fuga, ma è solo un inciampo in un percorso finora perfetto. E va bene così, anche perché di fronte c’era unain salute, reduce da due vittorie convincenti. La squadra giallorossa può sorridere del pareggio conquistato, perché la bandaaveva preso il largo con due gol di scarto. Dzeko e compagni sono stati i primi a fermare il, che continua comunque la sua striscia di risultati utili consecutivi che arriva a 22. Non perde più l’allenatore rossonero, anche se con lastava già assaporando un’altra vittoria. Alla fine la partita è rimasta inchiodata sul 3-3. Gol etra due squadre in salute. “Errori arbitrali? Tutti sbagliamo” E a rendere ancora ...

acmilan : ?? Hungry as ever, find out what new record @Ibra_official set in #MilanRoma ?? - pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - armandoluongo10 : RT @napolista: Milan-Roma 3-3, il protagonista è l’arbitro Giacomelli. Napoli unica squadra a punteggio pieno Il disastroso fischietto di… - sportli26181512 : La #Roma fa gruppo anche con le mogli: cena tra wags guardando Milan-Roma: Amra Dzeko insieme a lady Pellegrini, la… -