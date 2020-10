Lazio, Inzaghi: “Domani sarà una gara tosta, bisogna fare di necessità virtù” (Di martedì 27 ottobre 2020) L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Champions tra la sua squadra e il Club Brugge.LE PAROLE DI Inzaghicaption id="attachment 1043035" align="alignnone" width="1024" Inzaghi, getty/caption"È una vigilia diversa rispetto alle altre - spiega Inzaghi - ma ci aspetta una partita importante contro una squadra che ha vinto la prima come noi. Bisognerà fare di necessità virtù, avrò pochissimo cambi ma questo è il momento. Dobbiamo dar seguito all’ottimo esordio col Dortmund, troveremo una squadra complicata da affrontare. Ce la vediamo contro una squadra che ha vinto il campionato belga, ha vinto a San Pietroburgo dichiara il mister della Lazio. La ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) L'allenatore della, Simone, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Champions tra la sua squadra e il Club Brugge.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1043035" align="alignnone" width="1024", getty/caption"È una vigilia diversa rispetto alle altre - spiega- ma ci aspetta una partita importante contro una squadra che ha vinto la prima come noi. Bisogneràdi necessità virtù, avrò pochissimo cambi ma questo è il momento. Dobbiamo dar seguito all’ottimo esordio col Dortmund, troveremo una squadra complicata da affrontare. Ce la vediamo contro una squadra che ha vinto il campionato belga, ha vinto a San Pietroburgo dichiara il mister della. La ...

