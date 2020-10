Gli studenti tornano a scuola, riparte "Il Collegio" - (Di martedì 27 ottobre 2020) Laura Rio Il professor Maggi: "I ragazzi risentono dell'effetto lockdown, adesso sono molto più ribelli" Dal lockdown imposto per legge al lockdown scelto per andare in tv. Da stasera su Raidue ventuno ragazzi si chiudono in una scuola (regole ferree, vietati telefonini e social) per la quinta edizione de Il Collegio. L'atteso docu-reality (che è stato registrato in estate con tutte le regole anti-virus), è diventato un cult tra gli adolescenti, un fenomeno importante perché ha portato pubblico giovane a un canale tradizionalista come Raidue che i teen snobbano da tempo. Dunque, in questa edizione i ragazzi vengono catapultati nel 1992, l'anno in cui molti dei loro genitori hanno frequentato la scuola. In cattedra, tra gli altri prof, preside e sorveglianti che il pubblico ormai conosce bene, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Laura Rio Il professor Maggi: "I ragazzi risentono dell'effetto lockdown, adesso sono molto più ribelli" Dal lockdown imposto per legge al lockdown scelto per andare in tv. Da stasera su Raidue ventuno ragazzi si chiudono in una(regole ferree, vietati telefonini e social) per la quinta edizione de Il. L'atteso docu-reality (che è stato registrato in estate con tutte le regole anti-virus), è diventato un cult tra gli adolescenti, un fenomeno importante perché ha portato pubblico giovane a un canale tradizionalista come Raidue che i teen snobbano da tempo. Dunque, in questa edizione i ragazzi vengono catapultati nel 1992, l'anno in cui molti dei loro genitori hanno frequentato la. In cattedra, tra gli altri prof, preside e sorveglianti che il pubblico ormai conosce bene, ...

alexbarbera : La prima cosa saltata è la didattica in presenza per gli studenti delle superiori, molti dei quali non sanno che ac… - Agenzia_Ansa : Pochi spazi, al liceo Manzoni solo con la media del 9 e la residenza in centro a Milano. La motivazione: l'emergen… - annamasera : Per gli studenti che nonostante la pandemia non rinunciano al sogno di viaggiare e conoscere altre culture c’è temp… - mangela46 : @DiegoFusaro E i ragazzi a scuola in presenza, troppi sono già gli ignoranti. Se il problema sono i trasporti si po… - Azzurra54227165 : #ItaliaSiRibella vorrei tanto vedere gli studenti protestare perché gli stanno sfilando, a colpi di dpcm, l'opport… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Milano, gli studenti del 'Volta' contro la Regione: "Pronati a manifestare" - DIRE.it Dire Lezioni a distanza? Macchè, tutto in alto mare

C’è il Datini fra i pochi istituti pronti già oggi con le lezioni da casa. Per il resto il coro è quasi unanime: "Impossibile partire subito" ...

In aula senza mascherina? Il contagio si diffonde

La spiegazione che viene fornita a tutti i livelli, a partire dal Ministro della Istruzione, è che gli studenti si infettano all’esterno, e non all’interno della scuola. Ciò non corrisponde al vero, o ...

C’è il Datini fra i pochi istituti pronti già oggi con le lezioni da casa. Per il resto il coro è quasi unanime: "Impossibile partire subito" ...La spiegazione che viene fornita a tutti i livelli, a partire dal Ministro della Istruzione, è che gli studenti si infettano all’esterno, e non all’interno della scuola. Ciò non corrisponde al vero, o ...