GF Vip, Stefania Orlando scoppia in lacrime: il grido di disperazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefania Orlando è in crisi: dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip l'ha destabilizzata, ed ha scoperto di non avere accanto a sé molti dei suoi compagni di gioco, tra cui l'amico Tommaso Zorzi che le avrebbe preferito Guenda Goria. Durante la diretta, nessuno ha scelto di salvare Stefania Orlando e questo è apparso estremamente deludente per la concorrente. Dopo la trasmissione, stamattina, la Orlando ha avuto un vero e proprio momento di sconforto nel giardino della Casa, scoppiando in lacrime. Stefania Orlando in lacrime, Zorzi la consola Per Stefania Orlando la puntata di lunedì è stata una vera fatica.

