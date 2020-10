Francesco Oppini in lacrime al Gf Vip per Tommaso Zorzi: cosa è successo? (Di martedì 27 ottobre 2020) Francesco Oppini in lacrime al Gf Vip, il figlio di Alba Parietti è crollato dopo il duro confronto avuto con Zorzi nella puntata di ieri sera: il racconto. Francesco Oppini Fonte foto TwitterNella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip tra i tanti temi affrontati anche il confronto tra i due ex amici che nella casa sono arrivati ai ferri corti nell’ultimo periodo per via dei comportamenti, giudicati poco chiari del figlio della Parietti. L’opinione di Tommaso Zorzi è infatti stata anche sottolineata da Antonella Elia, che senza non poche polemiche ha accusato il giovane di stare portando avanti un gioco viscido, parole che non è per niente piaciuta alla mamma fuori dalla casa. “A me ha ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020)inal Gf Vip, il figlio di Alba Parietti è crollato dopo il duro confronto avuto connella puntata di ieri sera: il racconto.Fonte foto TwitterNella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip tra i tanti temi affrontati anche il confronto tra i due ex amici che nella casa sono arrivati ai ferri corti nell’ultimo periodo per via dei comportamenti, giudicati poco chiari del figlio della Parietti. L’opinione diè infatti stata anche sottolineata da Antonella Elia, che senza non poche polemiche ha accusato il giovane di stare portando avanti un gioco viscido, parole che non è per niente piaciuta alla mamma fuori dalla casa. “A me ha ...

intomlinsonarms : RT @mylonelystories: Dayane: Francesco ti sei offeso? È che ci tengo a Maria Teresa per le cose che mi ha detto... Oppini: No ma va tranqui… - itsmc17 : RT @oocgfvip5: Il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “un giorno uscirò fuori, tu sarai lì, partirà una canzone e ti dirò di… - yourethehabit : RT @Dr4c0h: oppini quindi ha detto che secondo lui tommaso voleva più di un'amicizia da lui. questo essere ha intuito che tommaso provasse… - Federicaaa11 : Tommaso che prende il cappello per rompere le palle a Francesco Oppini. #gfvip - countexpaxts : Questa disintossicazione da Francesco Oppini deve cominciare oggi -