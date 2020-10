ESA e NASA formalizzano la partnership per il Gateway del programma Artemis (Di martedì 27 ottobre 2020) Con questo accordo, l’ESA fornirà moduli per l’abitabilità, il rifornimento e le comunicazioni del Lunar Gateway: la nuova stazione spaziale sarà parte integrante del programma Artemis La NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno siglato un accordo lo scorso martedì per formalizzare la loro comunione d’intenti nell’ambito del programma Artemis: il nuovo programma spaziale della NASA che prevede di riportare l’uomo sulla Luna entro il 2024, con la partecipazione di ESA, JAXA e CSA. L’accordo viene definito dalla NASA stessa come un punto focale della strategia di guidare una coalizione globale senza precedenti alla conquista della Luna. Grazie a questa ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Con questo accordo, l’ESA fornirà moduli per l’abitabilità, il rifornimento e le comunicazioni del Lunar: la nuova stazione spaziale sarà parte integrante delLae l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno siglato un accordo lo scorso martedì per formalizzare la loro comunione d’intenti nell’ambito del: il nuovospaziale dellache prevede di riportare l’uomo sulla Luna entro il 2024, con la partecipazione di ESA, JAXA e CSA. L’accordo viene definito dallastessa come un punto focale della strategia di guidare una coalizione globale senza precedenti alla conquista della Luna. Grazie a questa ...

