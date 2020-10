Emergenza Covid, in Puglia stop a tempo indeterminato per i ricoveri ordinari (Di martedì 27 ottobre 2020) BARI - È ufficiale: con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, i ricoveri programmati negli ospedali pubblici e privati, Ircss e Enti ecclesiastici sono sospesi a causa dell'evoluzione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 ottobre 2020) BARI - È ufficiale: con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, iprogrammati negli ospedali pubblici e privati, Ircss e Enti ecclesiastici sono sospesi a causa dell'evoluzione ...

Doppio record negativo per contagi e morti. Per calmare la piazza arrivano i 'ristori'

Decise poi due nuove mensilità di Rem (il reddito di emergenza), l’indennità da 1.000 euro per stagionali e lavoratori spettacolo, altre 6 settimane di Cig Covid-19 e la proroga del blocco dei ...

ABI, circolare su proseguimento misure anti-Covid

(Teleborsa) - ABI ha diffuso una lettera circolare ai propri associati, a firma del Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI, Salvatore Poloni, e del Direttore Generale, Giovanni..

