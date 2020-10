Elisa Isoardi | ‘Basta chiamarmi la ex di Salvini | io e Raimondo Todaro…” (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel corso di una intervista, Elisa Isoardi ribadisce una volta per tutte che ha smesso di essere “la ex di Salvini”. E parla di Raimondo Todaro. Prova a scrollarsi di dosso una scomoda etichetta di dosso, Elisa Isoardi. Ovvero quella di “ex di Matteo Salvini”. Nel corso di una intervista concessa alla trasmissione radiofonica ‘I … L'articolo Elisa Isoardi ‘Basta chiamarmi la ex di Salvini io e Raimondo Todaro…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel corso di una intervista,ribadisce una volta per tutte che ha smesso di essere “la ex di”. E parla diTodaro. Prova a scrollarsi di dosso una scomoda etichetta di dosso,. Ovvero quella di “ex di Matteo”. Nel corso di una intervista concessa alla trasmissione radiofonica ‘I … L'articolo‘Bastala ex diio eTodaro…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ElisaDiGiacomo : Elisa Isoardi su Todaro: 'Siamo una coppia a tutti gli effetti? No, lo state dicendo voi' - GCugini : Elisa Isoardi: 'Chi mi chiama la ex di Salvini, non sa il resto. Per Todaro ho grande rispetto' - infoitcultura : Guillermo Mariotto mette in imbarazzo Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: la battuta volgare indigna il web (FO… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ballano su un letto - infoitcultura : Elisa Isoardi stuzzicata da Mariotto: “Quei movimento sul letto…sei esperta!” -