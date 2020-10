Dpcm Conte: le richieste di modifica di Confesercenti Toscana (Di martedì 27 ottobre 2020) Le proposte avanzate da Confesercenti Toscana in occasione della manifestazione del 26 ottobre a Firenze di protesta contro il Dpcm Conte Leggi su firenzepost (Di martedì 27 ottobre 2020) Le proposte avanzate dain occasione della manifestazione del 26 ottobre a Firenze di protesta contro il

NicolaPorro : L'ingiustizia del #Dpcm: hanno avuto mesi per attrezzarsi contro il virus. Hanno dormito. E ora se la prendono con… - Marcozanni86 : Un governo da repubblica delle banane. Un primo ministro vanitoso e incapace che sta mandando al macello il Paese.… - herbertballeri : Mi ha chiamato #Conte , ha detto che non devo fare uscire la gente. #Dpcm - LB19712 : RT @CesareSacchetti: Conte ha fatto un dpcm il 24 ottobre nel quale si impongono chiusure alle 18. 3 giorni prima del Consiglio supremo di… - MuredduGiovanni : RT @anthos555: A Trieste piu' di diecimila persone in piazza contro l'ultimo dpcm del governo Conte -