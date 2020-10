Dall’ex Jugoslavia all’Ungheria | passando per l’Albania | un viaggio nella letteratura dell’Est

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 ottobre 2020) Quello che non poteva entrarle in bocca, l’ha stretto tra le dita e lo ha accarezzato con movimenti semicircolari. Durante tutto questo tempo, con la mano sinistra teneva indietro i capelli e provvedeva tempestivamente a sollevare le ciocche che le cadevano sul viso, e questo perché lui potesse guardarla fare. E durante tutto questo tempo, lei lo guardava negli occhi, senza mai abbassare lo sguardo, come se si chiedesse, ma dove l’ho già vista questa faccia? Lezioni di gioia, di Vladan Matijević (traduzione di Milica Marinković; fotografie di Alex Gallo; introduzione di Dante Maffìa; WhiteFly Press) è il diretto, irruento e riuscitissimo ritratto di Mona Aksentijević, personaggio letterario indimenticabile che vive il sesso, e la propria esistenza, con profonda ostinazione liturgica. In un romanzo sensuale e torbido che scandaglia ...