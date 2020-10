Da Ibrahimovic a Francesca Piccinini | lo sport non è un paese per giovani

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) Non è un paese – quello dello sport – per giovani. Sulla scena ci sono gli Highlander, quelli che spostano sempre in là il finale della propria storia. This is the End, anzi no, abbiamo scherzato. Ibrahimovic insegna. A 39 anni è lui il re della Serie A. Con 6 gol in 3 partite giocate – frutto di altrettante doppiette contro Bologna, Inter e Roma – è Zlatan il capocannoniere del campionato: in media segna ogni 45 minuti. La carta d’identità è un dettaglio, il segreto è farsi amico il Tempo.