Covid Lazio, il bollettino del 27 ottobre. Roma supera i mille casi: 1.009 in 24 ore. In tutta la Regione 1.993 positivi e 23 morti (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 1.993 i casi di Covid nel Lazio secondo il bollettino del 27 ottobre 2020, con oltre 25mila tamponi, +6.231 rispetto a ieri. I decessi sono stati 23 e 234 i guariti. Migliora quindi...

